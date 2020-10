La Freebox Révolution disparaît puis revient chez Free

Il y a du mouvement du côté des Freebox en ce moment. Récemment, Free a retiré la Freebox Mini 4K de son site. Le seul moyen de s’abonner est en passant par une adresse « cachée » (celle-ci). La Freebox Révolution a aussi disparu, mais elle est réapparue.

La semaine dernière, Free ne proposait plus sa box dans son test d’éligibilité. Les personnes voulant prendre une Freebox pouvait choisir une Freebox Delta, Freebox Delta S ou Freebox Pop. Mais la Freebox Révolution n’était pas disponible dans la liste. On pouvait naturellement se demander si c’était un choix volontaire, au vu de ce qui s’était passé plus tôt avec la Freebox Mini 4K. Après tout, on peut comprendre que Free veuille des clients avec ses nouvelles box et non les anciennes.

Aujourd’hui, Univers Freebox a remarqué que Free a remis en place la Freebox Révolution dans son test d’éligibilité. Elle est même affichée à la première place dans la liste avec son prix de 19,99€/mois la première année, puis 44,99€/an ensuite. Il y a toujours un engagement d’un an.

La Freebox Révolution a beau avoir dix ans, elle reste une bonne box. Il y a le support de la fibre 1 Gb/s et elle est encore mise à jour. Cet été, Free a proposé une mise à jour qui a amélioré le Wi-Fi. Les autres Freebox ont également reçu cette mise à jour logicielle.