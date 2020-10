Iskur : Razer dévoile son premier siège gaming

Razer revient aux affaires… et au sérieux. Après les chewing-gums gaming, le fabricant d’accessoires nous dévoile cette fois une véritable nouveauté hardware. Iskur est le premier siège gaming de la marque, et à priori, Razer n’a pas fait beaucoup de concessions. Ce fauteuil gaming très haut de gamme dispose d’un système de soutien lombaire réglable, de coussinets confortables résistants, et surtout, d’un accoudoir ajustable dans toutes les directions (haut, bas, avant, arrière, sur les côtés).

Iskur peut supporter jusqu’à 130 kilos, et a été conçu en priorité pour les joueurs mesurant entre 170 cm et 190 cm. Les joueurs de la NBA passeront donc leur tour. Le siège Iskur sera disponible à la vente prochainement au prix de 499,99 euros. Le tarif est donc assez élevé…. et risqué, d’autant plus que Razer se lance ici dans un secteur hyper concurrentiel. Face aux Noblechairs, AKracing et les nombreuses marques déjà adoubées par les joueurs, il va falloir assurer…