Razer commercialise des chewing-gums… pour gamers

Les « accessoires » de gaming peuvent prendre des formes plutôt originales : après la boisson énergisante, Razer propose à la vente les Respawn, soit des chewing-gums destinés à augmenter l’efficacité du joueur. Le fabricant affirme sans rire que cette pâte à mâcher disponible en trois saveurs (cool mint, tropical punch, pomegranate watermelon) a bénéficié d’une R&D poussée. Les habitudes de vie, les régimes journaliers et d’autres détails du quotidien des joueurs pros et casuals auraient été passés au crible afin de marketer ce chewing-gum. Plus prosaïquement, le Respawn contient de la vitamine B5, B6 et B12, des extraits de thé vert, et de la Niacine. Ce premier chewing-gum gaming est de couleur noire, mais Razer promet qu’aucun colorant noir ne se déposera sur la langue lors de la « machouille ». Le Respawn est disponible à la vente sur le site de Razer au prix de 2,99 dollars le pack de 15, ou de 27,99 dollars les 10 packs.