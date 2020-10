La Space Force travaille sur un simulateur spatial VR en partenariat avec l’équipe d’effets spéciaux de The Mandalorian

La Space Force a déjà sa première mission. La toute nouvelle force de défense américaine travaille sur le Slingshot Orbital Laboratory, un simulateur spatial VR réalisé en partenariat avec The Third Floor. Cette société d’effets spéciaux a notamment participé à la réalisation de Gravity, The Martian ou bien encore The Mandalorian ! Cette collaboration inédite doit aboutir sur un simulateur VR capable de reproduire les conditions physiques réelles de l’espace. A terme, ce simulateur permettra d’éprouver le comportement d’objets et/ou de vaisseaux spatiaux placés en orbite.

Le développement de ce simulateur spatial VR couterait au bas mot 2 millions de dollars. 1 million de dollars serait mis au pot par la Space Force, et l’autre million par ATX Venture Partners, un partenaire financier.

Le Colonel Max Lantz, Commandant de la National Security Space Institute (Space Force), résume ainsi les objectifs du projet : »Les opérateurs spatiaux doivent comprendre des concepts complexes tels que l’astrodynamique, les effets de divers objets en orbite et la façon dont les vaisseaux spatiaux se déplacent parmi d’autres objets dans l’espace – qui nécessitent tous des outils éducatifs plus adaptatifs, interactifs et personnalisables que ce que nous utilisons actuellement. Créer un environnement immersif pour favoriser une meilleure compréhension de ces théories fondamentales sera vital pour soutenir la Force spatiale ».