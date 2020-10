Mate 40 : Huawei donne rendez-vous le 22 octobre pour la présentation

Huawei a fixé une date pour la présentation de ses smartphones Mate 40. Ce sera le 22 octobre prochain à 14 heures (heure française). « Un pouvoir sans précédent arrive », assure le constructeur chinois.

Généralement, la gamme Mate a le droit à deux modèles : une variante « standard » et une variante Pro. Cette année, Huawei devrait présenter non pas deux, mais trois modèles. Il serait question des Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+.

Le cas des Mate 40 va être intéressant à suivre en tout cas, au vu des restrictions américaines. Huawei ne peut pas travailler avec les fournisseurs américains à cause des restrictions de l’administration Trump. Cette dernière accuse Huawei de faire de l’espionnage pour le compte la Chine. Cela a eu différents impacts, notamment sur Android. Huawei ne peut plus proposer les applications et services de Google par exemple.

De plus, les Mate 40 devraient bien être les derniers smartphones avec une puce Kirin. C’est le nom des processeurs maison de Huawei. Et les puces sont assemblées par TSMC, qui utilise du matériel provenant de sociétés américaines. Ça bloque donc au vu des restrictions. On imagine que Huawei a fait un important stock de puces avant la mise en place des restrictions américaines pour les mettre dans ses Mate 40.