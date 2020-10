Dwarf Fortress montre ses nouveaux nains

Dwarf Fortress, jeu aux visuels en ASCII, était particulièrement connu pour la difficulté de sa prise en main, ainsi que pour sa profondeur. C’est pourquoi Tarn Adams, son développeur, a commencé à travailler sur une nouvelle version Steam. Une nouvelle interface, mais aussi et surtout un style graphique beaucoup plus lisible et détaillé que l’original. Le travail progresse lentement mais sûrement, et Adams vient de partager le look des nains. Ils ont bien changé depuis les visuels du premier jeu. Plus question en effet d’être représentés par un smiley, ils ont désormais un visage et un corps !

De plus, les vêtements permettent un certain niveau de détail. Chaque nain s’habille selon son travail ou son occupation, mais aussi selon la région ou la civilisation à laquelle il appartient. En effet, chaque civilisation a ses goûts propres et sa culture unique. Le simulateur d’univers le plus complexe se présente donc bien. Le plus dur reste maintenant de prendre son mal en patience en attendant la version jouable de Dwarf Fortress. Ou au moins la prochaine mise à jour du développeur.