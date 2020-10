Steam : Un filtre à obscénités est arrivé

Une nouvelle mise à jour bien discrète est arrivée sur Steam, apportant avec elle quelque nouveautés bienvenues. Valve a en effet introduit un filtre à obscénités configurable. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter à la liste de mots indésirables ce qu’ils souhaitent. Le langage ne viendra donc plus les déranger. Ce système de filtres est directement inspiré du travail qui avait été fait sur CS:GO ou Dota 2. Par défaut, le système ne censurera pas les messages envoyés par les amis, mais ici encore, l’option reste personnalisable.

Pour tout le reste de la plateforme, les mots listés dans le filtre seront masqués par des petits symboles. Enfin, Valve a conçu l’outil en pensant aux différentes communautés qui en ont besoin. Il est effectivement possible de télécharger des listes depuis des sources tierces, ce qui devrait permettre aux différents groupes et communautés de travailler ensemble sur leurs règles et filtres. « Nous savons que des groupes marginalisés peuvent reprendre le contrôle de leur langage, et nous ne voulons pas nous mettre sur leur chemin avec les discussions Steam » a affirmé Valve.