SEGA fête ses 60 ans avec des soldes

Il y a maintenant 60 ans naissait la Nihon Goraku Bussan Co. Ltd., entreprise qui devint 5 ans après sa création SEGA. On connaissait alors le constructeur pour sa popularisation des bornes d’arcade sur le territoire nippon. Et comme il serait dommage de rater un tel anniversaire savamment teasé, la firme souhaite marquer le coup, et a organisé des soldes spéciales sur sa collection Steam. On retrouve des prix réduits sur les classiques du studio, mais aussi sur des titres plus récents. Company of Heroes 2, Two Point Hospital, et même Persona 4 Golden font partie du catalogue bradé.

Mais ce n’est pas tout ; SEGA a également profité de l’occasion pour changer certaines box-arts virtuelles, et y ajouter une touche de rétro. Ainsi, ne soyez pas étonné si vous tombez sur un Alien : Isolation estampillé Megadrive, un Crazy Taxi aux couleurs de la Genesis, ou encore un Citizens of Earth pour Saturn. Cette opération devrait durer un peu plus d’une semaine, et se terminera le 19 octobre. Sachez également que Total War : Warhammer 2 est disponible à prix réduit, et jouable gratuitement ce week-end.