Voici quand chaque smartphone Nokia aura Android 11

Les smartphones Nokia auront le droit à Android 11. Le compte Twitter officiel a dévoilé la date de sortie pour chaque modèle qui aura la mise à jour logicielle.

Les premiers appareils auront Android 11 dans le courant du quatrième trimestre de 2020. Il y aura le Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 et le Nokia 8.1. Au premier trimestre 2021, ce sera au tour des Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.4, Nokia 2.3 et Nokia 3.4. Pour les Nokia 3.2, Nokia 7.2 et Nokia 6.2, ce sera au premier trimestre ou au deuxième trimestre selon les cas. Enfin, les Nokia 1 Plus et Nokia 9 Pureview devront attendre le deuxième trimestre de 2021.

We’re very excited to announce our #Android11 upgrade roadmap! 🥳 We’ve released over 1000 updates in the past 3 years as part of our Pure, Secure and Up-To-Date pledge, keeping your device safe and protected with the latest Android releases. Here’s to the next 1000! pic.twitter.com/GJ7RsDImfq

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 8, 2020