Le jeu Kingdom Come : Deliverance va être adapté en film… ou en série

Le RPG ultra réaliste Kingdom Come : Deliverance, qui a poussé à bout bien des cartes graphiques tant son optimisation prête à question, va être adapté en film… ou en série. Le site Variety nous informe que Warhorse Studios (les développeurs du jeu) ainsi que la société de production Wild Sheep Content participeraient à ce projet d’adaptation. Sorti sur PC et consoles en 2018, Kingdom Come Deliverance s’est très vite imposé comme un modèle de fidélité historique.

Avec son Moyen-Age quasi palpable et sa grande profondeur de jeu (sans oublier les nombreuses extensions), Kingdom Come Deliverance est presqu’un cas à part au milieu de l’avalanche de jeux médiévaux à la sauce heroic fantasy. Une version film ou série semble ici plutôt cohérente, tant le « matériau » du jeu s’y prête à priori. Kingdom Come Deliverance sera t-il, enfin, une bonne adaptation de JV ? Pour l’instant, le projet n’a pas encore de scénariste ou de réalisateur, et encore moins d’acteurs vedettes. Patience donc…