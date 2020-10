L’Angleterre accuse Huawei de collusion avec le gouvernement chinois

Huawei est très loin du retour en état de grâce. Le Comité de la Défense Britannique vient de publier un rapport demandant urgemment au gouvernement de Boris Johnson d’accélérer la mise au ban de Huawei. Initialement, il était prévu que le fabricant soit totalement écarté du réseau mobile britannique à l’horizon 2027. Pour le Comité de Défense, cette échéance est beaucoup trop lointaine. Le rapport avance en effet qu’il existe des « preuves claires » de collusion « entre la compagnie (Huawei, Ndlr) et le Parti Communiste Chinois ».

L’Angleterre passe de nouveau à l’offensive contre Huawei. Le fabricant pourrait être écarté du réseau mobile britannique encore plus tôt que prévu.

Le rapport britannique rappelle aussi les accointances historiques entre Huawei et le gouvernement chinois : ainsi, Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, est un ancien membre du parti communiste et de l’armée pour la Libération du Peuple. En réponse à ce document à charge, un représentant de Huawei a déclaré sur la chaîne CNBC que le rapport n’avait « aucune crédibilité » et qu’il était « bâti sur des opinions plutôt que des faits ».