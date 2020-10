Alice au Pays des Merveilles passe de l’autre côté du miroir chez Netflix

Plus de 150 ans après la publication du roman, Alice au Pays des Merveilles continue de fasciner le public. La version animée de Disney reste certes le plus bel hommage au chef d’oeuvre de Lewis Caroll, mais d’autres versions valent tout de même le coup d’œil : l’Alice in Wonderland de Norman Z. McLeod (1933) et bien sûr la version de Tim Burton parviennent parfois à saisir certaines des aspects sulfureux de l’œuvre.

L’adaptation en cours de production chez Netflix sera forcément beaucoup plus sage (époque oblige). L’Alice aux Pays des Merveilles vu par Netflix sera donc une comédie musicale à destination des enfants (et seulement eux devrait-on rajouter). Pas de double niveau de lecture ici, mais un conte gentillet avec l’actrice-chanteuse Sabrina Carpenter dans le rôle titre. La jeune actrice toujours souriante avait déjà été vu dans des séries… Disney Channel. Voilà qui promet !

Le scénario devrait suivre peu ou prou celui du livre, mais replacé dans le monde moderne. Toute l’action du film devrait en effet se dérouler lors d’un festival musical du nom de Wonderland. Aucune date de sortie n’est encore annoncée.