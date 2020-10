Les chiens de l’armée américaine seront bientôt équipés de lunettes AR

Voilà qui est plutôt insolite : l’armée américaine s’apprête à équiper certains de ses chiens surentrainés… avec des lunettes AR ! Les canidés entrainés pour les missions les plus sensibles reçoivent des ordres sophistiqués une fois sur le théâtre des opérations. Mais dans un contexte qui peut s’avérer bruyant (tirs, explosions, etc), il arrive parfois que les ordres du maître-chien ne soient pas bien « compris » au travers d’un casque.

Afin de pallier ces soucis logistiques qui peuvent s’avérer désastreux pour la réussite d’une mission, nombre de chiens-soldats seront donc désormais équipés… de lunettes AR ! Ces dernières transmettront à l’animal des ordres visuels, beaucoup plus simples à appréhender à longue distance. Ces lunettes AR « spécial cabots » ont été conçues par la société Command Sight Inc. dans le cadre d’un projet de l’Army Research Laboratory. Les premiers tests de prototypes se sont avérés concluants, ce qui explique cette diffusion à plus grande échelle.