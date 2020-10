La saison 2 de Fall Guys: Ultimate Knockout ouvrira ses portes demain 8 octobre. Au programme, de nouvelles courses d’obstacles et de nouveaux costumes, le tout largement inspiré par l’univers médiéval. Il sera ainsi possible de débloquer des skins Sorcière, Mage, Dragon, Chevalier, Viking Femme, et Viking Homme. On s’attend aussi à des petites références à Halloween. Les infos sont maigres, mais le studio Mediatonic nous gratifie tout de même d’une petite vidéo de gameplay sur le nouveau niveau Knight Fever : long, épineux, et à priori plutôt impitoyable, le parcours Knight Fever semble avoir les atouts pour être TRES sélectif.



Rappelons ici que Fall Guys a connu un immense succès surprise depuis son lancement. Chaque jour, des millions de petits bonhommes gélatineux se pressent sur les parcours de ce Wipeout vidéo-ludique. La saison 2 permettra t-elle de garder la même flamme ?