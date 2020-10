Yakuza: Like a Dragon dévoile ses mini jeux délirants (trailer)

La franchise des Yakuza a toujours su mêler avec brio une trame narrative sophistiquée (inspirée des films de gangsters of course) et des mini-games bien fendards. Le prochain Yakuza Like a Dragon y va lui aussi de ses activités annexes bien délirantes. Un trailer recense quelques unes de ces activités non-obligatoires : karting, baseball, karaoké, jeu d’arcade (avec des bornes SEGA), tournoi de fléchettes, c’est peu dire que l’on ne devrait pas trop s’ennuyer entre deux phases de bastons.



Yakuza Like a Dragon sera disponible le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. La version PS5 arrivera le 2 mars 2021. A noter que ceux qui joueront sur la version PS4 devront recommencer au début du jeu s’ils souhaitent poursuivre sur PS5 : les sauvegardes ne sont en effet pas compatibles de la PS4 à la PS5, à contrario des versions Xbox One et Xbox Series X.