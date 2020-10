Spotify permet la recherche de musiques avec les paroles

Spotify a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent maintenant trouver une musique juste en cherchant les paroles de celle-ci. C’est pratique pour ceux qui connaissent l’air mais pas forcément le titre ou l’artiste.

Cette nouveauté existait déjà sur Apple Music, et ce depuis deux ans maintenant. Son arrivée est donc la bienvenue pour les 299 millions d’utilisateurs de Spotify.

C’est Lina, qui fait partie de l’équipe design du service de streaming, qui a annoncé la nouveauté. « Mon équipe vient de déployer quelque chose sur iOS et Android », indique Lina. « Maintenant vous pouvez trouver des chansons avec les paroles sur Spotify. Essayez », a-t-elle ajouté.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020