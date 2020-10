[#Promo] Sosh : le forfait 80 Go est à 14,99€/mois

Sosh commence la semaine avec une nouvelle promotion pour un forfait mobile sans engagement. L’offre avec 80 Go est proposée à 14,99€/mois. Ce prix est valable même après la première année.

Dans le détail, le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France. Le quota Internet mensuel est de 80 Go. Si vous êtes dans un autre pays européen ou dans les DOM, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France. Pour Internet, le quota mensuel est de 10 Go à l’étranger. Le débit est réduit au-delà. Il est bon de préciser qu’Andorre et la Suisse ne sont pas incluses avec ce forfait.

Le forfait 80 Go à 14,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Sosh. L’offre est valable jusqu’à 26 octobre à 9 heures. Et pour ceux qui ne le savent pas, Sosh utilise le réseau mobile d’Orange. De plus, il est possible de choisir une carte SIM classique ou une eSIM (si son smartphone est compatible) au moment de la commande.

Chez la concurrence, SFR RED propose aussi un forfait avec appels/SMS/MMS illimités, 80 Go d’Internet et 10 Go en Europe/DOM. L’offre est disponible pour 14€/mois jusqu’au 5 octobre. Chez Bouygues Telecom, exactement le même forfait est disponible. Le prix est de 13,99€/mois. L’offre se termine le 7 octobre.