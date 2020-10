Le film Monster Hunter se montre en teaser

Après des années plutôt discrètes où l’on aurait pu croire le film Monster Hunter plongé dans le fameux limbo des adaptations de jeux vidéo condamnées, voici une nouvelle plutôt rassurante. Sony et IGN viennent en effet de partager un premier teaser qui pose le décor. Même s’il ne s’agit que de quelques secondes, on peut se faire une petite idée du contenu. On voit en effet Artemis, jouée par Milla Jovovich, et Link, joué par T.I, qui doivent survivre à une embuscade du Diablos Noir. Ce qui n’est jamais évident à la première rencontre, les joueurs pourront le confirmer.

Même si ces quelques secondes montrent un armement moderne, qui ne correspond pas du tout à ce qu’on voit dans la série de Capcom, le reste du matériel promotionnel se veut rassurant. On y trouve par exemple les épées à deux mains bien subtiles chères à l’univers Monster Hunter. Avec un casting lourd à souhait qui inclut Diego Boneta, Meagan Good, Tony Jaa et le magistral Ron Perlman, on peut s’attendre à une adaptation au dessus de la moyenne.