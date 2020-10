Des lacs souterrains ont été trouvés sur Mars

La question de l’eau sur Mars, toujours aussi controversée, vient probablement de trouver une nouvelle réponse. Des scientifiques pensent en effet avoir découvert la preuve de l’existence de plusieurs lacs sous la surface de la planète. D’après Nature, le premier qui avait été découvert n’avait guère convaincu, puisque seulement 29 observations avaient été faites entre 2012 et 2015. En revanche, la nouvelle étude base ses résultats sur 134 observations entre 2012 et 2019. Voilà qui devrait aider à convaincre les plus sceptiques.

Afin d’arriver à ces résultats, l’équipe a utilisé les données d’un radar du Mars Express. L’appareil de l’European Space Agency a servi à analyser la région polaire du sud de la planète. Son fonctionnement est simple : il envoie des ondes radio qui rebondissent sur les matériaux présents à la surface. Chaque matériau a sa propre façon de faire rebondir les signaux, et c’est ainsi que l’équipe a découvert une zone de 75.000 kilomètres², sous laquelle se trouveraient des lacs piégés sous la glace. Le lac principal ainsi découvert en 2018 mesurerait près de 30 kilomètres de diamètre. De plus, trois lacs de quelques kilomètres l’entoureraient.