Shadowlands, la prochaine extension de WoW, est repoussée

Malgré tous les efforts des équipes de développement et du marketing, les joueurs de World of Warcraft vont devoir patienter encore un peu. Shadowlands, la prochaine extension majeure du MMO, ne pourra effectivement pas sortir le 26 octobre d’après une annonce de Blizzard sur son site. Le studio se veut cependant rassurant, et a précisé que Shadowlands devrait sortir avant la fin de l’année. L’important, d’après l’entreprise, est avant tout d’informer la communauté le plus tôt possible quand il s’agit de décisions de ce genre.

Toujours d’après le studio, ce délai supplémentaire est nécessaire « afin de s’assurer que Shadowlands atteindra son plein potentiel ». Les développeurs se disent satisfaits de la plupart des aspects majeurs de l’extension. Néanmoins, ils pensent également que le contenu endgame pourrait être mieux équilibré. Le télétravail imposé par le coronavirus n’a sans doute pas aidé, les équipes ayant dû s’adapter à des nouvelles conditions de travail. Quoi qu’il en soit, le pre-patch devrait sortir à la date prévue depuis le début. Ainsi, les joueurs pourront se préparer dès le 13 octobre à entrer dans ce nouvel arc de World of Warcraft.