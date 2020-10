Fall Guys : la saison 2 arrive le 8 octobre

Les (très) nombreux joueurs de Fall Guys vont apprécier la nouvelle. Le titre, vibrant hommage aux jeux télévisés popularisés par Takeshi’s Castle, serait en effet sur le point de se lancer dans sa deuxième saison. Elle devrait arriver le 8 octobre d’après l’annonce faite sur Twitter. On peut s’attendre à de nouveaux rounds, mais aussi à des nouveaux éléments cosmétiques à débloquer. Mois d’octobre et début de l’automne oblige, on s’attend à être submergés par du contenu Halloween. Fantômes, chauve-souris et fantômes devraient donc être de la partie.

Mais le thème dominant de cette saison, d’après les annonces de la Gamescom, sera véritablement centré sur la période médiévale. On devrait y retrouver un peu de fantasy, avec des nouveaux jeux « inspirés des quêtes épiques du Moyen-Âge. » Actuellement disponible sur PC et PS4, les rumeurs commencent cependant à poindre concernant une éventuelle version mobile, qui serait plus proche qu’on ne l’attend. Quoi qu’il en soit, Fall Guys commence lentement mais sûrement à s’étoffer, et les joueurs apprécieront sans doute ces ajouts. Nul doute qu’avec la correction des bugs réseau et ban des nombreux tricheurs, le titre pourrait très facilement devenir culte.