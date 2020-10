Minecraft arrive dans Super Smash Bros Ultimate

Le roster de Super Smash Bros Ultimate n’a décidément pas fini de s’étoffer. Nintendo vient en effet d’annoncer que de nouvelles têtes de Minecraft rejoindraient le hit de baston de la Nintendo Switch. Steve et Alex ainsi que leurs versions Zombie et Enderman, tout droit issus de l’univers cubique, viendront en effet s’ajouter au Fighter Pass Vol. 2 aux côtés de Min Min. Il reste par conséquent quatre combattants qui n’ont pas encore été annoncés pour ce second season pass.

En ce qui concerne ces deux nouveaux personnages, ils ont été détaillés dans une vidéo publiée pour l’occasion. On les voit d’ailleurs dans une nouvelle arène centrée sur Minecraft, et l’arrivée du design cubique a représenté un défi pour les équipes. D’après Masahiro Sakurai, directeur du titre, les arènes ont en effet été entièrement revues. Il faut effectivement y intégrer les cubes de Steve. Avec Dragon Quest XI, Banjo-Kazooie, Fire Emblem : Three Houses, Persona 5 et Fatal Fury, le roster de Super Smash Bros a rarement été aussi éclectique, avec des univers permettant aux joueurs de varier leurs styles de jeu comme jamais.