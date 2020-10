Triller, concurrent de Tik Tok, aurait gonflé son nombre d’utilisateurs

Si Triller avait été dans les premiers acteurs à souhaiter racheter Tik Tok, son concurrent direct, lors des déboires de ce dernier avec l’administration Trump, le discours risque de changer dans les temps à venir. D’anciens employés viennent en effet de déclarer que la firme aurait gonflé artificiellement son nombre d’utilisateurs. Le rapport a été publié dans un article du Business Insider, et pointe que l’entreprise serait bien loin des 100 millions d’utilisateurs mensuels avancés dans sa dernière vidéo. On retrouve cependant six témoignages convergents d’anciens employés de la firme. Chacun d’entre eux pointe une certaine malhonnêteté de la part de l’entreprise.

En octobre dernier, Triller avait annoncé 60 millions de téléchargements pour 13 millions d’utilisateurs mensuels. Cependant, une capture d’écran du logiciel analytique utilisé par l’entreprise datant de cette époque raconte une autre histoire. On y voir effectivement 2 millions d’utilisateurs mensuels sur iOS, pour un peu moins de 500.000 sur Android. Plus récemment, Apptopia, firme spécialisée dans l’analyse de données mobiles a fait sa propre estimation. Triller avançait ainsi fièrement les 250 millions de téléchargements en août dernier. Or, d’après la firme d’analyse et son estimation, seulement 50 millions d’utilisateurs auraient installé l’app.