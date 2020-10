Borderlands 3 voit son nouveau mode détaillé

Le gimmick principal de la saga Borderlands a été poussé à son paroxysme dans le dernier opus, Borderlands 3, expliquant peut-être son succès immédiat. En effet, si comme promis on se retrouve avec des millions d’armes différentes, beaucoup d’entre elles restent au sol ou finissent tout simplement vendues. C’est pourquoi l’équipe de développement travaille sur un nouveau mode de jeu, permettant à chaque arme de briller. Ce dernier, baptisé Arms Race, a été détaillé dans un entretien avec GameSpot.

« Notre but avec Arms Race est de rendre chaque arme réellement importante dans notre jeu aux millions d’armes, » a ainsi déclaré Graeme Timmins, directeur créatif. On nous promet du coup une boucle de gameplay unique par rapport aux autres jeux. Ce nouveau mode aura d’ailleurs droit à sa propre map, à l’image des battle royale du moment. On nous promet plus de détails courant octobre, logique dans la mesure où il devrait arriver sur nos machines d’ici la fin de l’année. La nouvelle devrait donner du grain à moudre aux fans, qui auront déjà droit à une mise à jour next-gen gratuite. Reste à voir si cette nouveauté pourra donner une seconde vie à Borderlands 3, sans toutefois basculer définitivement dans le live-service.