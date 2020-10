Clint Eastwood prépare son prochain film, Cry Macho

Voilà un projet qui avait disparu dans les abysses. En 2011, On dévoilait le film Cry Macho lors du Festival de Cannes, avec Arnold Schwarzenegger prévu en star principale. Le tout ne s’est malheureusement jamais concrétisé, et nous n’avions jusqu’ici aucune nouvelle. Jusqu’aux nouvelles rapportées par Variety, qui avancent que Clint Eastwood va non seulement produire, mais aussi réaliser le film, dont il devrait être un des protagonistes principaux. A ses côtés, on retrouve à la production Al Ruddy, Jessica Meier et Tim Moore. Le script, quant à lui, a été écrit par Nick Schneck, en collaboration avec N. Richard Nash, qui avait écrit le roman à l’origine de cette adaptation.

La réputation d’Eastwood explique certainement son arrivée pour piloter le projet. En effet, il est connu pour sa capacité à filmer très rapidement, et dans le respect des budgets imposés. De plus, avec quatre Academy Awards et un passé d’acteur qui pèse dans le milieu, nul doute que son nom est un argument marketing à lui seul. Il faut voir maintenant s’il est encore et toujours à la hauteur de sa réputation. Cry Macho racontera l’histoire d’un dresseur de chevaux has been dans le besoin, qui devra récupérer un enfant au Mexique pour l’amener à son père au Texas.