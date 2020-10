Windows 10 vous avertira si votre SSD s’apprête à tomber en panne

Voir le disque dur ou le SSD de son ordinateur planter et donc perdre toutes les données qui sont stockées dessus, en voilà une situation qui est tout sauf agréable. Microsoft prépare une mise à jour de Windows 10 qui avertira les utilisateurs avant que cela se produise, afin qu’ils puissent faire le nécessaire.

Microsoft a distribué une nouvelle version test de Windows 10 aux membres du programme Windows Insider. La build 20226 affiche une notification en bas à droite de l’écran quand le support de stockage connaît des soucis :

Un support de stockage peut présenter un risque d’échec et requiert votre attention. Cliquez sur ce message pour gérer vos supports et sauvegarder vos fichiers.

Un clic sur la notification dirige l’utilisateur vers les paramètres de Windows. Il obtient alors des détails sur son support de disque et peut savoir ce qui coince. Il est aussi possible de se rendre manuellement dans cette section par le biais de Paramètres Windows > Système > Stockage > Gérer les disques et volumes > Propriété

Microsoft précise que sa nouveauté concerne les SSD NVMe. Le fait de voir cette fenêtre de notification vous indique que vous devez arrêter ce que vous faites et vous concentrer sur la sauvegarde de toutes vos données. Il y a de fortes chances que le SSD super rapide sur lequel vous comptez soit sur le point d’atteindre sa fin de vie.