Google est dérangé par les filtres beauté sur les applications photo

Les smartphones sont très utilisés pour prendre des photos. Selon Google, 70% des photos prises avec un smartphone Android sont des selfies. Le groupe ajoute que 24 milliards de photos stockées sur Google Photos sont étiquetées comme des selfies. Mais il y a un problème : les filtres beauté.

Ces filtres font le nécessaire pour retirer certains « défauts » du visage. Il est notamment question d’une peau lisse. Pour Google, le problème avec ces filtres est qu’ils sont parfois activés par défaut et l’utilisateur ne le sait pas. L’activation par défaut est surtout présente sur certains smartphones vendus par des constructeurs asiatiques.

« Nous avons mené de nombreuses études et parlé avec des experts en santé mentale et infantile du monde entier. Nous avons découvert que lorsqu’on ne sait pas qu’un appareil photo ou une application photo a appliqué un filtre, les photos peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être mental », explique Google sur son blog. « Ces filtres par défaut peuvent tranquillement établir une norme de beauté à laquelle certaines personnes se comparent », ajoute le groupe.

De nouvelles règles mises en place

C’est pour cette raison que Google annonce le lancement de règles centrées sur les personnes. Elles ont pour but d’informer et respecter les choix des utilisateurs par rapport aux filtres beauté. « Cela signifie que vous devez pouvoir choisir si et quand votre apparence est modifiée dans les photos », indique Google. Les règles invitent à avoir le filtre beauté désactivé par défaut. Elles disent aussi qu’un message doit être affiché à l’écran quand le visage est modifié.

Cette politique est déjà en place sur les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5, qui ont été récemment annoncés par Google. Dans l’application Appareil photo, les filtres sont désactivés par défaut. Et avec une prochaine mise à jour, les utilisateurs pourront voir la différence entre leur « vrai » visage et leur visage modifié.