Windows ARM : Microsoft annonce le support des apps x86 64 bits avec l’émulation

La version de Windows qui tourne sur des machines avec une architecture ARM va devenir un peu plus intéressante. Microsoft annonce qu’il va proposer le support des applications x86 64 bits grâce à de l’émulation.

En l’état, les appareils ARM sous Windows peuvent faire lancer des applications 32 et 64 bits dédiées pour l’architecture ARM, tout comme ils peuvent lancer des applications x86 32 bits. Mais beaucoup d’applications sont x86 64 bits de nos jours, comme la Creative Suite d’Adobe. D’ailleurs, certains groupes ont totalement abandonné le support de la version x86 32 bits, ce qui est embêtant si l’on utilisant Windows sur une machine ARM.

Avec le nouveau support de Microsoft, les utilisateurs avec une machine ARM sous Windows vont profiter de nombreuses applications d’un coup. Microsoft explique :

Nous allons étendre la prise en charge des applications x64, avec l’émulation x64 qui va commencer à être déployée dans le programme Windows Insider à partir de novembre. À la demande des développeurs, le code de Visual Studio a également été mis à jour et optimisé pour Windows 10 sur ARM. Pour les entreprises, nous nous sommes engagés à les aider à faire en sorte que leurs applications fonctionnent avec Windows 10 et Microsoft 365 Apps sur les appareils ARM64 avec App Assure. Nous travaillons en étroite collaboration avec Acer, HP, Lenovo, Samsung et Surface pour proposer ces innovations et produits de Windows 10 sur ARM à nos clients communs.