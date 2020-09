Google présente Nest Audio, une enceinte connectée qui remplace le Google Home

Une nouvelle enceinte connectée est dévoilée aujourd’hui par Google. Il s’agit de la Nest Audio qui vient succéder au Google Home. Selon les dires de Google, la Nest Audio est « conçue spécialement à l’intention des mélomanes en tout genre ».

Nest Audio est 75% plus puissant et offre des basses 50% plus riches que le premier modèle du Google Home. Avec un tweeter de 19 mm pour une couverture constante des hautes fréquences et un son cristallin pour les voix ainsi qu’un boomer de 75 mm pour des basses de qualité, cette enceinte devrait plaire aux amoureux du son.

Google assure que son enceinte offre un son optimal pour tous les genres, que ce soit du classique, du R&B, de la pop ou tout autre type de musique. Le tweeter a été conçu sur mesure pour laisser passer chaque détail. De plus, Google dit avoir optimisé la grille, le tissu et les matériaux.

On retrouve par ailleurs une adaptation à l’environnement. Grâce à la calibration intelligente du son selon le média, Nest Audio s’adapte automatiquement à ce que vous écoutez, qu’il s’agisse de musique, d’un podcast, d’un audiobook ou d’une réponse de Google Assistant. Quant à la fonctionnalité Ambient IQ, elle permet à Nest Audio d’ajuster le volume en fonction des bruits de fond.

Nest Audio est disponible en précommande sur le Google Store au prix de 99,99 € avec une livraison à partir du 15 octobre, date à laquelle l’enceinte sera également disponible à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Carrefour, Leclerc, CDiscount, Auchan et Système U.