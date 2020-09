Xiaomi annonce ses Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite 5G à partir de 299€

Xiaomi a présenté aujourd’hui trois nouveaux smartphones : les Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite. Leurs caractéristiques ne sont pas une surprise, puisqu’elles ont fuité il y a quelques jours.

Mi 10T et Mi 10T Pro

Les deux smartphones partagent des composants, comme le processeur Snapdragon 865, le support de la 5G, un écran LCD de 6,67 pouces (Full HD+) avec un affichage de 144 Hz, une grosse batterie de 5 000 mAh, le support de la recharge rapide 33 W et un capteur d’empreintes situé sur la tranche.

Les différences vont se trouver au niveau de la partie photo. Le Mi 10T dispose de trois capteurs : capteur principal de 64 mégapixels (f/1.89), capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.4) et capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4). Le capteur photo principal du Mi 10T Pro est de 108 mégapixels (f/1.69). En revanche, le Mi 10T et le Mi 10T ont le même capteur photo à l’avant. Il est de 20 mégapixels (f/2.2).

Pour le reste, les deux modèles ont un port USB-C, deux haut-parleurs, un capteur infrarouge et tournent sous Android 10 avec la surcouche MIUI 12 de Xiaomi.

Xiaomi annonce une commercialisation en France à partir du 26 octobre sur le Mi Store, à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger et chez les différents opérateurs. Le Mi 10T sera disponible avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 499,90€. Le Mi 10T Pro sera proposé à 569,90€ pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faudra débourser 599,90€ pour la variante avec 256 Go de stockage.

Mi 10T Lite

En complément, Xiaomi annonce le Mi 10T Lite qui a lui aussi un écran de 6,67 pouces. En revanche, le processeur utilisé est le Snapdragon 750G. Il y a 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, le support de la 5G, une batterie de 4 820 mAh, quatre appareils photo (64 + 8 + 2 +2 mégapixels) à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

Le Mi 10T Lite avec 64 Go de stockage sera disponible le 26 octobre pour 299,90€. Ce sera 329,90€ pour le modèle avec 128 Go.