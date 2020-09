Cyberpunk 2077 n’échappera pas au crunch, malgré les promesses de CD Projekt RED

Est-il vraiment possible d’éviter le « crunch » dans les conditions actuelles de production des gros titres AAA ? Le studio polonais CD Projekt RED, dont la réputation « pro gamer » n’est plus à faire, avait promis de rectifier le tir à ce sujet pour ces prochaines créations. Las, et malgré plusieurs reports dus à la pandémie de COVID, Adam Badowski vient d’annoncer à ses équipes qu’il était temps de mettre les bouchées doubles : « À compter d’aujourd’hui, le studio entier passe la vitesse supérieure, ce qui inclut un jour du weekend en plus de votre temps de travail habituel […] J’assume toutes les conséquences de cette décision. Je sais que c’est en opposition directe avec ce que nous avions dit au sujet du crunch. C’est aussi en opposition directe avec ce que j’avais personnellement commencé à croire il y a un moment, à savoir que le crunch ne devrait jamais être la réponse. Mais nous avons épuisé tous les autres moyens pour faire face à la situation« .

Première capitalisation européenne d’un studio de JV (devant Ubisoft !), CD Projekt RED semble désormais tenu par des impératifs financiers d’autant plus pressants que la next gen est en cours de lancement, sans même parler de la frénésie d’achats pour les fêtes de fin d’année. Plusieurs sources indiquent en outre que de nombreux salariés du studio ne comptent déjà plus leurs heures depuis plusieurs mois, travaillant parfois le week-end ou en soirée. Cette détérioration annoncée des conditions de travail s’accompagne d’une unique « bonne » nouvelle, qui devrait en fait être la base de toute relation contractuelle entre un salarié et son employeur : les heures supplémentaires effectuées lors du crunch seront intégralement payées. Cyberpunk sortira le 19 novembre prochain sur les plateformes Xbox One, PS4 et PC (compatibilité assurée sur Series X et PS5, mais sans amélioration notable du jeu hormis sans doute un meilleur framerate).