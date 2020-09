Lenovo dévoile le ThinkPad X1 Fold, « le premier PC pliant au monde »

Le temps est au « pliable ». Lenovo dévoile le ThinkPad X1 Fold, un ordinateur portable présenté comme « le premier PC pliant au monde ». De fait, la dalle OLED pliable de 13 pouces (2K) peut réellement se plier ou se déplier comme un (grand) magazine. Une fois l’appareil déplié, l’interface peut alors s’afficher sur l’ensemble de l’écran ou bien en mode « dédoublé », sur les deux parties pliables. Le reste des specs est un peu moins ébouriffant : le processeur est un Intel Core i5-L16G7 (1,40 GHz, jusqu’à 3,0 GHz avec Turbo Boost, 5 cœurs, cache 4 Mo), épaulé par 8 Go de RAM LPDDR4X et une carte graphique intégrée. Le stockage en SSD est configurable et va de 256 Go à 1 To. Le ThinkPad X1 Fold peut déjà être précommandé sur le site de Lenovo. Le tarif (de base) est de 2749 euros, et un mini-clavier dédié peut être rajouté à la commande pour 200 euros de plus.