Farmville, roi des jeux « casuals », tirera sa révérence à la fin de l’année

Farmville, le jeu qu’adorent détester les « hardcorheu gamerheu », ne sera définitivement plus jouable dès la fin de l’année. La simulation agricole a connu un succès fulgurant depuis son lancement en 2009, cumulant jusqu’à 83 millions de joueurs actifs en 2010. L’arrêt du titre n’est pas un choix de son éditeur Zynga et découle d’une nouvelle réalité : Adobe arrêtera de supporter la technologie Flash Player au 31 décembre 2020, or il se trouve que Farmville est aussi le roi des jeux en ligne sous Flash (jouable avec un navigateur).

Les 10 millions de joueurs encore actifs sur Farmville online devront donc bientôt se trouver un autre passe-temps addictif. Cela tombe bien, le jeu mobile offre plus que son quota de jeux pour casus (ce n’est pas une critique), sans compter que Farmville 2 : Tropic Escape ainsi que Farmville 2 : Country Escape sont toujours disponibles sur les plateformes iOS et Android (et le seront encore après le 31 décembre).