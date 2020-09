Switch : le conseil de Nintendo pour ne pas perdre en autonomie

La Switch dispose d’une batterie et Nintendo n’est pas au-dessus des lois de la physique. Les joueurs doivent donc faire le nécessaire pour éviter de perdre en autonomie. Nintendo publie aujourd’hui un message, qui vise notamment ceux qui jouent peu souvent.

Dans un tweet posté sur son compte dédié au service après-vente pour le Japon, Nintendo indique :

La batterie intégrée à la console de jeux peut perdre sa capacité si elle n’a pas été chargée ou utilisée pendant trop longtemps. Veuillez la charger une fois tous les six mois.

Ce conseil est en réalité valable pour différents types de produits, comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Tout est lié à la batterie et ce qui la compose, et non le produit (console, smartphone, etc) à proprement parler.

Ce conseil peut être intéressant pour Nintendo afin d’éviter d’éventuelles poursuites à l’avenir. Le groupe connaît depuis un moment un problème avec les manettes de la Switch. Le Joy-Con Drift est un vrai problème et en France, l’UFC-Que Choisir a récemment annoncé avoir porté plainte pour obsolescence programmée. Il faut dire que le problème existe aussi sur certaines Switch Lite et c’est assez dérangeant sachant qu’il n’est pas possible de retirer les Joy-Con pour les changer.