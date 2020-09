Epic Games met la main sur SuperAwesome (outils numériques pour la protection des enfants en ligne)

Epic Games continue de grandir. Après les rachats de Psyonix (Rocket League) et de Cubic Motion (animation faciale), le géant du jeu vidéo et du moteur de rendu vient de mettre la main sur SuperAwesome, une société qui développe des outils numériques pour la protection des enfants (confidentialité des données personnelles notamment). Tim Sweeney, le co-fondateur et actuel CEO d’Epic, s’est fendu d’un petit communiqué pour justifier (en partie) ce rachat : « Plus d’enfants interagissent en ligne que jamais auparavant et il est maintenant temps d’améliorer leur sécurité. SuperAwesome est l’entreprise avec laquelle les développeurs veulent travailler afin de créer un meilleur contenu en ligne pour les enfants. Nous partageons la conviction que les expériences numériques sont meilleures lorsque vous faites un effort supplémentaire pour respecter la confidentialité et nous sommes ravis d’investir dans cet avenir aux côtés de la talentueuse équipe SuperAwesome« .

De son côté, le CEO de SuperAwesome, Dylan Collins, estime que ce rachat permettra d’étendre les outils de sa firme « à une échelle qui n’aurait tout simplement pas été possible par nous-mêmes ». Rappelons ici que SuperAwesome a déjà plusieurs poids lourds de l’industrie comme clients, à l’instar de LEGO ou Hasbro.