La NASA repousse d’un an le lancement de la mission « Dragonfly »(drone sur Titan)

Les amateurs d’espace qui attendent de voir de plus près la surface de Titan (l’une des lunes de Saturne) devront vraiment être très patients. COVID oblige, la NASA a en effet reporté d’un an le lancement de sa mission Dragonfly, qui consiste à survoler Titan à l’aide d’un drone multi-rotors (une première) : la mission a été décalée de 2026 à 2027, sachant que la fusée n’arrivera dans l’orbite de Titan qu’au mois de décembre 2034 ! Une fois sur place, l’aérobot (drone) de la NASA passera encore 9 ans à survoler Titan tout en récoltant des échantillons de sa surface.

Depuis le début des années 2000, et plus encore après la mission Cassini-Huygens (qui a étudié Titan de 2004 à 2017), les scientifiques estiment que la lune de Saturne dispose probablement d’une chimie prébiotique voire de formes de vie basées sur les hydrocarbures. Cette chimie complexe étant sans doute inégalement répartie sur la surface de Titan, il devenait donc nécessaire de concevoir une sonde-drone capable de circuler librement et rapidement d’un point à l’autre de la surface.