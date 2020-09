3 jeux Metal Gear maintenant disponibles sur PC, avec Castlevania et Contra

Les récentes rumeurs avaient vu juste. Konami propose aujourd’hui ses anciens Metal Gear sur PC. On retrouve Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 Substance.

Ce ne sont pas les seuls jeux annoncés sur PC aujourd’hui. Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra est également proposé au téléchargement. Cela inclut les jeux Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania III: Dracula’s Curse, Contra et Super C.

Après avoir restauré des classiques comme Blade Runner et Diablo, nous vous proposons certains des meilleurs classiques de KONAMI dans des versions entièrement jouables sur les ordinateurs modernes. Rejoignez Solid Snake, Simon Belmont et d’autres héros dans leurs quêtes pour sauver l’humanité, pour vous éclater pendant de nombreuses heures !

Les jeux sont proposés à l’achat exclusivement sur GOG.com. Metal Gear est vendu au prix de 5,99€. Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 Substance sont chacun proposés pour 9,99€. Et pour Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra, le prix est de 5,99€.

Classic @Konami titles now on GOG! 💜#MetalGear, #MetalGearSolid & Metal Gear Solid 2 redefined the stealth genre – a must-play for any Metal Gear fan.

KONAMI Collector's Series: Castlevania & Contra, with 5 games, is a real treat for retro gamers!

👉 https://t.co/S5lDcZw3Vt pic.twitter.com/mflYc2s2uB

— GOG.COM (@GOGcom) September 25, 2020