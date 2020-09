Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2020

Voici la liste des meilleurs films et séries qui rejoignent la plateforme de streaming (pour la France) en octobre 2020 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

L’EMPIRE OKTOBER FEST

Date : 02/10/2020

Synopsis : En 1900 à Munich, l’ambitieux brasseur Curt Prank ne recule devant rien pour construire une taverne qui éclipsera la concurrence lors de la très lucrative Oktoberfest.

BOM DIA, VERÔNICA

Date : 01/10/2020

Synopsis : Une jeune policière ambitieuse traquant un prédateur agissant sur des sites de rencontre découvre l’horrible secret d’un couple et le tissu de mensonges qui le protège.

SONG EXPLODER

Date : 02/10/2020

Synopsis : Dans cette série inspirée d’un podcast à succès, découvrez le processus de création et les inspirations qui se cachent derrière les chansons de certains artistes.

EMILY IN PARIS

Date : 02/10/2020

Synopsis : Emily, jeune femme ambitieuse de Chicago décroche le poste de ses rêves à Paris, où elle enchaîne aventures enivrantes et défis surprenants entre travail, amis et amour.

TO THE LAKE

Date : 07/10/2020

Synopsis : Lorsqu’un virus mortel frappe Moscou, plusieurs survivants prennent la fuite dans la nature, menacés par la maladie, de terribles pillards et… leurs propres rancœurs.

DEAF U : LE CAMPUS EN LANGUE DES SIGNES

Date : 09/10/2020

Synopsis : Dans cette série documentaire, un groupe soudé d’étudiants sourds partage ses histoires tout en explorant les bons côtés et les défis de la vie à Gallaudet University.

THE HAUNTING OF BLY MANOR

Date : 09/10/2020

Synopsis : Le nouveau volet « The Haunting of Bly Manor » de la série d’anthologie est un conte gothique d’amour et de fantômes inspiré du livre d’Henry James « Le Tour d’écrou ».

STRANGER : SAISON 2

Date : 11/0109/2020

Synopsis : En pleine lutte de pouvoir entre l’accusation et la police, Si-mok et Yeo-jin découvrent de troublants secrets en enquêtant sur des affaires étrangement liées.

SOCIAL DISTANCE

Date : 15/10/2020

Synopsis : Tournée en confinement, cette série d’anthologie tragicomique présente les moyens pathétiques ou cocasses que les gens ont trouvés pour rester connectés à distance.

LA REVOLUTION

Date : 16/10/2020

Synopsis : Dans une version revisitée de la Révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple.

QUELQU’UN DOIT MOURIR

Date : 16/10/2020

Synopsis : Dans l’Espagne conservatrice des années 1950, la relation prétendue entre un jeune homme et un danseur mexicain déclenche un scandale aux conséquences désastreuses.

STAR TREK DISCOVERY : SAISON 3

Date : 16/10/2020

Synopsis : Cette saison emmène l’équipage du Discovery là où personne ne s’est encore aventuré : 930 ans dans le futur. Et la Fédération a subi quelques changements.

GRAND ARMY

Date : 16/10/2020

Synopsis : Cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l’avant.

MA MAISON RÊVÉE

Date : 16/10/2020

Synopsis : Shea et Syd McGee du Studio McGee aident leurs clients à créer des espaces de rêve qui reflètent leur personnalité, tout en construisant leur propre maison.

MON PROCHAIN INVITE N’EST PLUS A PRESENTER AVEC DAVID LETTERMAN : SAISON 3

Date : 21/10/2020

Synopsis : David Letterman reçoit Dave Chappelle, Robert Downey Jr. et bien d’autres invités pour une nouvelle saison d’entretiens poussés et d’excursions guidées par la curiosité.

TOI, MOI ET ELLE : SAISON 5

Date : 22/10/2020

Synopsis : De retour à Portland, Izzy découvre que les choses ont bien changé pendant son absence.

MOVE

Date : 23/10/2020

Synopsis : Dans cette série documentaire, découvrez les brillants danseurs et chorégraphes qui façonnent l’art du mouvement autour du monde.

LA DISPARITION DE SOLEDAD

Date : 23/10/2020

Synopsis : Antonio se fait volontairement incarcérer à La Brecha, la pire des prisons colombiennes, bien décidé à retrouver l’homme qui a enlevé sa fille des années plus tôt.

BARBARES

Date : 23/10/2020

Synopsis : Trois personnes voient leur destin se croiser lors de la bataille de Teutobourg en l’an 9 apr. J.-C., durant laquelle des guerriers germaniques ont repoussé les Romains.

UN GARCON CONVENABLE

Date : 23/10/2020

Synopsis : Dans l’Inde des années 1950, une jeune étudiante refuse le mariage arrangé auquel on la destine, tandis que le fils d’un homme politique a une liaison transgressive.

LE JEU DE LA DAME

Date : 23/10/2020

Synopsis : Dans les années 1950, dans un orphelinat du Kentucky, une jeune fille qui souffre d’addictions se découvre un talent étonnant pour les échecs.

SUBURRA : SAISON 3

Date : 23/10/2020

Synopsis : Dans la bataille pour l’acquisition de terrains sur la côte italienne, l’heure de la décision approche, et les criminels sont prêts à jouer le jeu une dernière fois.

LES TRIBULATIONS CULINAIRES DE PHIL : SAISON 4

Date : 30/10/2020

Synopsis : Phil Rosenthal, créateur de « Tout le monde aime Raymond », fait le tour du globe pour s’imprégner des coutumes et goûter les spécialités culinaires de Singapour à Hawaï.

FILMS

ALL BECAUSE OF YOU (PASAL KAU)

Date : 01/10/2020

Synopsis : Dans un hôtel, un membre du personnel épris d’une cliente se trouve mêlé malgré lui à une prise d’otages et découvre le véritable amour là où il ne l’attendait pas.

SERIOUS MEN

Date : 02/10/2020

VAMPIRE VS THE BRONX

Date : 02/10/2020

LES LIENS MAUDITS

Date : 02/10/2020

Synopsis : Alors qu’elle rend visite à la mère de son fiancé dans le sud de l’Italie, une femme doit lutter contre une mystérieuse malédiction ciblant sa fille.

APPRENTI PAPA

Date : 02/10/2020

Synopsis : Un publicitaire file le parfait amour avec son épouse avocate, jusqu’à ce que son désir de paternité devienne pressant et qu’un nouveau colocataire s’invite chez eux.

OLOTURE

Date : 02/10/2020

Synopsis : Une jeune journaliste naïve infiltrée cherchant à dénoncer le trafic d’êtres humains au Nigeria se retrouve face au monde impitoyable de la pègre.

HUBIE HALLOWEEN

Date : 07/10/2020

Synopsis : Hubie n’est pas très populaire dans sa ville du Massachusetts. Pourtant, cela n’arrête pas cet homme bon mais peureux de protéger la population le jour d’Halloween.

40 ANS, TOUJOURS DANS LE FLOW

Date : 09/10/2020

Synopsis : Condamné à vivre en fauteuil après un accident, Ángel décide de se venger de ceux qui l’ont trahi, en particulier de la femme qui l’a quitté au pire moment.

PETIT GUIDE DE LA CHASSEUSE DE MONSTRES

Date : 15/10/2020

Synopsis : Une lycéenne ayant accepté de jouer les baby-sitters le jour d’Halloween est recrutée par une société secrète spécialiste de la protection contre les monstres.

LOVE LIKE THE FALLING RAIN

Date : 15/10/2020

Synopsis : Craignant d’être rejeté, un jeune homme hésite à déclarer sa flamme à son meilleur ami, lequel tombe sous le charme d’un autre homme, jusqu’à un ‘incident fatidique.

LES SEPT DE CHICAGO

Date : 16/10/2020

Synopsis : Lorsque la manifestation en marge de la convention démocrate de 1968 tourne à l’affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d’incitation à la révolte.

REBECCA

Date : 21/10/2020

Synopsis : En Angleterre, une jeune mariée s’installe dans le domaine familial de son époux, où elle est poursuivie par l’ombre obsédante de la première femme défunte de son mari.

KADAVER

Date : 22/10/2020

Synopsis : Après une catastrophe nucléaire, une famille affamée se voit offrir un repas contre sa participation à une pièce de théâtre. Mais le public disparaît peu à peu…

VOYAGE VERS LA LUNE

Date : 23/10/2020

Synopsis : Après avoir construit une fusée, la jeune héroïne décolle à la recherche d’une mythique déesse de la lune. Une comédie musicale animée du légendaire Glen Keane.

NOBODY SLEEPS IN THE WOODS TONIGHT

Date : 28/10/2020

Synopsis : Une bande d’ados accros à la technologie participe à un stage de désintoxication en forêt où une puissance maléfique a bien l’intention de les déconnecter pour toujours.

HOLIDATE

Date : 28/10/2020

Synopsis : Deux célibataires endurcis promettent de s’accompagner l’un l’autre au fil du calendrier festif de l’année à venir. Mais que faire lorsque des sentiments naissent ?

BRONX

Date : 30/10/2020

Synopsis :Des policiers enquêtant sur la pègre de Marseille découvrent que la corruption s’est infiltrée jusque dans leurs rangs et qu’ils risquent de perdre leur poste, ou pire.

HIS HOUSE

Date : 30/10/2020

Synopsis : Après avoir fui les horreurs de la guerre au Soudan du Sud, un jeune couple de réfugiés peine à s’adapter à la vie dans une ville anglaise rongée par un mal profond.

MENÉNDEZ : EL DIA DEL SENOR

Date : 30/10/2020

Synopsis : Un ancien prêtre hanté par ses péchés replonge dans les ténèbres lorsqu’un ami se présente à lui et lui supplie d’aider sa fille possédée.

DOCUMENTAIRES

DICK JOHNSON IS DEAD

Date : 02/10/2020

Synopsis : Avec humour et sensibilité, la réalisatrice Kirsten Johnson met en scène la mort de son père octogénaire pour les aider tous deux à affronter sa disparition inévitable.

DAVID ATTENBOROUGH : UNE VIE SUR NOTRE PLANETE

Date : 04/10/2020

Synopsis : Une grande figure médiatique partage ses souvenirs tout en évoquant l’évolution de la vie sur Terre, l’insupportable recul de la nature et sa vision de l’avenir.

BIGFLO & OLI : PRESQUE TROP

Date : 08/10/2020

Synopsis : Dans ce documentaire intimiste, découvrez les coulisses du groupe de rap français Bigflo et Oli, et rejoignez les deux frères à l’occasion d’une grande tournée.

BLACKPINK : LIGHT UP THE SKY

Date : 14/10/2020

Synopsis : L’histoire du parcours, des rêves et du travail colossal derrière l’ascension fulgurante de Blackpink, girls-band coréen au succès planétaire inégalé.

TOUS AVEC ROONA

Date : 15/10/2020

Synopsis : Ce documentaire retrace l’histoire devenue virale d’une petite fille atteinte d’hydrocéphalie dans la campagne indienne, et de l’opération qui pourrait changer sa vie.

LES ENQUÊTES EXTRAORDINAIRES : VOLUME 2

Date : 19/10/2020

Synopsis : Disparitions étranges, meurtres choquants, phénomènes surnaturels. La série documentaire mythique revient avec de nouvelles affaires captivantes.

GUILLERMO VILAS : UN CLASSEMENT CONTESTE

Date : 27/10/2020

Synopsis : Le combat d’une décennie contre l’une des plus grandes fédérations sportives pour prouver que Guillermo Vilas était le meilleur joueur de tennis mondial de son époque.

LES SECRETS DE LA TOMBE DE SAQQARAH

Date : Prochainement

Synopsis : Des fouilles mettent au jour des galeries, puits et tombes, révélant les secrets de la plus grande découverte archéologique des cinquante dernières années en Égypte.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

CARMEN SANDIEGO : SAISON 3

Date : 01/10/2020

Synopsis : Carmen et son équipe se rendent à Mexico, La Nouvelle-Orléans, Venise et ailleurs, bien décidés à toujours garder une longueur d’avance sur V.I.L.E.

AMANDINE MALABUL, SORCIERE MALADROITE : SAISON 4

Date : 01/10/2020

Synopsis : Une série de défis met les pouvoirs magiques d’Amandine et Octavie à rude épreuve alors qu’elles cherchent à remporter un titre.

TUT TUT CORY BOLIDES : HALLOWEEN

Date : 02/10/2020

Synopsis : C’est Halloween, et Cory, Chrissy et Freddie cherchent les plus gros bonbons ! Mais valent-ils la peine de s’aventurer vers les quartiers terrifiants de la ville ?

STARBEAM : IL FAUT SAUVER HALLOWEEN

Date : 06/10/2020

Synopsis : Le capitaine Barbécaille vole les bonbons d’Halloween de tout le monde, mais StarBeam et Boost ont plus d’un tour dans leur sac pour remédier à la situation !

FAST & FURIOUS : LES ESPIONS DANS LA COURSE, SAISON 2

Date : 09/10/2020

Synopsis : Quand l’un des leurs disparaît, les espions doivent quitter Los Angeles pour se rendre au Brésil afin de faire tomber une organisation criminelle à Rio.

LA PARADE DES SUPERS MINI MONSTRES

Date : 09/10/2020

Synopsis : Les Super mini monstres célèbrent le jour des Morts dans la ville natale de Vida, se font de nouveaux amis et participent à une parade délicieusement effrayante !

KIPO ET L’ÂGE DES ANIMONSTRES : SAISON 3

Date : 12/10/2020

Synopsis : Contre toute attente, Kipo et sa bande ont mis fin au règne de terreur d’un ancien ennemi. Ils doivent maintenant affronter une féroce méchante qui s’en prend aux mutants.

LES OCTONAUTS ET LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Date : 13/10/2020

Synopsis : Les Octonauts doivent réussir à tenir à distance des hordes affamées d’étoiles de mer afin de protéger le corail du plus grand récif au monde.

PUP ACADEMY : L’ECOLE SECRETE : SAISON 2

Date : 16/10/2020

Synopsis : À l’Académie, c’est la rentrée ! Mais une nouvelle menace plane quand émerge un plan visant à détruire le lien spécial entre les chiens et les hommes.

LES MÔMES DE L’APOCALYPSE : VOLUME 3

Date : 16/10/2020

Synopsis : Tandis que les quatre amis continuent de mener la belle vie avec leurs alliés les monstres, Jack craint qu’un nouvel émetteur radio ne mette fin à ce bonheur.

LES NOUVELLES AVENTURES DU BUS MAGIQUE : 1, 2, 3 MADEMOISELLE BILLE-EN-TÊTE

Date : 20/10/2020

Synopsis : La foudre brise le Bus magique en trois morceaux, dispersant la classe aux quatre coins du globe, avec différentes versions de Mlle Bille-en-Tête dans chaque bus !

CHICO BON BON LE PETIT SINGE BRICOLEUR : SAISON 4

Date : 27/10/2020

Synopsis : Aucun problème ne résiste à Chico Bon Bon et à sa Section Répar’Tout. Construire un skate park ou arrêter un véhicule qui dévale vers le vide ? L’équipe sait tout faire !

ANIME

BLOOD OF ZEUS

Date : 27/10/2020

Synopsis : Dans la Grèce antique, Héron, un homme ordinaire, découvre qu’il est l’un des fils de Zeus, et que le but de son existence est de sauver le monde d’une armée démoniaque.