Game Awards : l’édition 2020 sera diffusée en ligne et en 4K le 10 décembre

L’édition 2020 des Game Awards sera diffusée en ligne et en direct le 10 décembre prochain. Covid oblige, la cérémonie de récompense des meilleurs jeux de l’année se déroulera sans aucun public, à partir de studios situés à Los Angeles, Tokyo et Londres. Les organisateurs de cette édition 2020 tenteront de faire oublier l’absence de public grâce à la participation active de milliers de co-streameurs, sans autre précision sur la « forme » que prendra cette participation.

Les Game Awards 2020 remettront un tout nouveau prix intitulé « Innovation in Accessibility » (Innovation et accessibilité). Ce prix récompensera les titres qui prennent le mieux en compte les joueurs avec un handicap physique (compatibilité avec des contrôleurs spécifiques ou des claviers braille, réglage de l’affichage pour les malvoyants, etc.). Comme chaque année, chaque remise de prix sera entrecoupée par les trailers de jeux à venir. En plein démarrage de la next-gen, ces annonces risquent d’être encore plus suivies que les trophées eux-mêmes.