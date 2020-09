Tom Cruise ira bien dans l’espace pour le tournage d’un film

Il n’y a décidément aucune Mission Impossible pour Tom Cruise. L’acteur cascadeur de 59 ans, actuellement sur le tournage du prochain Mission Impossible, ira bien dans l’espace pour le tournage d’un film à bord de l’ISS ! Si l’on en croit les bonnes sources de Comicbook, Tom Cruise serait déjà inscrit sur le document de bord de l’ISS et de la NASA. Tom Cruise avait fait part d’un projet de tournage dans l’espace au début de l’année en cours, un souhait repris au bond par Elon Musk (CEO de SpaceX) et Jim Bridenstine, le patron de la NASA.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020