Pixel 4a 5G : une important fuite montre des similitudes avec le Pixel 5

Après les nombreux détails sur le Pixel 5, c’est au tour du Pixel 4a 5G de se dévoiler . Le smartphone, qui sera annoncé par Google le 30 septembre, a des similitudes avec le Pixel 5.

Le Pixel 4a 5G aura un écran AMOLED de 6,2 pouces (2 340 x 1 080 pixels) avec un affichage de 60 Hz, le processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 3 800 mAh (avec recharge rapide de 18 W), deux capteurs photo à l’arrière de 12,2 mégapixels (f/1.7) et 16 mégapixels (f/2.2), un capteur selfie de 8 mégapixels (f/2.0), un capteur d’empreintes, une prise jack et un châssis en plastique.

C’est assez proche du Pixel 5 pour le coup. Parmi les différences, on peut noter que le Pixel 5 aura un écran de 6 pouces avec un affichage de 90 Hz, 8 Go de RAM, la résistance à l’eau IP68, la recharge sans fil, une batterie de 4 000 mAh et un châssis en aluminium recyclé.

Le Pixel 5 aura un prix de 629 euros en Europe. Le Pixel 4a 5G est annoncé pour être vendu à 499 euros. Le choix du même processeur (Snapdragon 765G) est en tout cas intéressant, surtout sur le Pixel 5. En effet, le Pixel 5 était attendu pour être un modèle haut de gamme et donc avoir le processeur Snapdragon 865. Mais Google change de stratégie cette année et n’aura pas un smartphone premium dans sa gamme de smartphones.