Freebox Pop : Free envisage les enregistrements sur un stockage externe

La Freebox Pop est différente des autres Freebox. Les enregistrements des programmes TV se font exclusivement sur le cloud. Cela ne plaît pas à tout le monde, notamment ceux qui avaient une ancienne Freebox capable de faire un enregistrement sur un stockage externe, comme un disque dur ou une clé USB. Cette fonctionnalité pourrait toutefois arriver sur la Freebox Pop un jour ou l’autre.

Sur le bugtracker dédié à la Freebox Pop, Thibaut, un développeur chez Free, a annoncé que « la possibilité d’enregistrement ‘physique’ est à l’étude » au vu des nombreuses demandes de la part des abonnés équipés d’une Freebox Pop. C’est au moins un point positif : Free écoute ses clients. À voir maintenant si l’enregistrement sur un support externe verra bel et bien le jour à l’avenir avec une mise à jour.

En l’état, les clients avec une Freebox Pop ont le droit à 100 heures d’enregistrements sur le cloud. Au-delà, Free facture 2 centimes par heure d’enregistrement supplémentaire chaque mois.

Ceux qui ont une connexion fibrée peuvent profiter sans problème de ce service. Pour les autres avec de l’ADSL et un tout petit débit, cela peut-être un peu plus compliqué. On comprend donc l’envie d’avoir le retour des enregistrements sur un support externe.