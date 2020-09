Le Xbox Game Pass compte désormais 15 millions d’abonnés (+50% en 5 mois !)

Microsoft n’a jamais été aussi agressif que lors du démarrage de cette next-gen. L’Epic Fail de Halo Infinite semble avoir été bien digéré, et les annonces chocs se succèdent : Flight Simulator day one dans le Xbox Game Pass PC, lancement de xCloud, All Access, EA Play en renfort dans le Game Pass, rachat de ZeniMax Media (Bethesda Softworks) pour 7,5 milliards de dollars, c’est peu dire que Xbox accumule les annonces fortes pour rendre son Game Pass absolument incontournable.

Cette stratégie façon rouleau compresseur semble déjà porter ses fruits : Microsoft vient d’annoncer que le Xbox Game Pass comptait désormais près de 15 millions d’abonnés, soit 5 millions de plus qu’au pointage du mois d’avril ! +50% de croissance en 5 mois, c’est bien sûr du jamais vu pour le service, et l’on peut parier que les chiffres vont encore s’emballer avec le lancement des Series X/Series S et l’arrivée prochaine dans le GP – en « fond de catalogue » – des jeux Bethesda (et des 7 autres studios rachetés via ZeniMax Media). Ne parlons même pas de l’attractivité du service lorsque les 23 studios first party de Microsoft commenceront à lâcher leurs exclus…