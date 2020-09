La Commission européenne veut pouvoir sanctionner les GAFA

L’Union européenne veut se doter de pouvoirs supplémentaires pour contrôler et sanctionner les géants de la technologie, plus communément appelés GAFA (acronyme qui désigne Google, Apple, Facebook et Amazon). L’annonce a été faite par Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, dans une interview avec le Financial Times.

Les GAFA sont « trop gros pour ne pas s’en soucier », estime le commissaire, selon qui l’Union européenne a « besoin d’une meilleure supervision » de ces mastodontes, à l’instar de la régulation renforcée de l’activité des banques après la crise bancaire et financière de 2008.

La Commission européenne doit dévoiler une nouvelle législation d’ici à la fin de l’année (nommée la Digital Services Act), une priorité de l’exécutif européen, afin de mieux surveiller la manière dont les grandes plateformes étendent leurs activités, s’attaquent à la désinformation ou gèrent les données personnelles. Elle vise à mieux protéger les consommateurs et les concurrents plus petits.

L’échelle des sanctions pour des plateformes qui, par exemple, forceraient leurs utilisateurs à n’utiliser que leur service, pourrait aller jusqu’à les obliger à se séparer de certaines de leurs activités.

Thierry Breton souligne que les mesures proposées ne seraient appliquées que dans des circonstances exceptionnelles.