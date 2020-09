Cyberpunk 2077 : deux trailers dévoilent les gangs et le background de Night City

Cyberpunk 2077 se dévoile de nouveau dans deux trailers qui mettent cette fois le focus sur les gangs les plus dangereux de Night City et sur le background général de cette cité futuriste. Du côté des gangs, il y en aura pour tous les styles de têtes dures : les Valentinos stylés et mafieux sur les bords, les Animals qui cherchent à développer la force physique brute, les Maelstroms adeptes de Métal et d’extensions bioniques, les 6th Street « patriotes », les Voodoo Boys un brin adeptes de mystiques virtuelles, les filles sexy et ultra violentes des Moxes, les Tiger Claws asiatiques, et sans doute bien d’autres encore peupleront l’univers interlope et bigarré d’un univers déconseillé aux âmes sensibles.

Le trailer « Cartes postales de Night City » dévoile l’envers du décor, soit une société minée par la publicité et les émissions TV débilitante, les montagnes de déchets, les milliers de sans-abris, l’omniprésence du sexe virtuel et non virtuel, la violence des gangs, et heureusement, quelques bons troquets et restos disséminés un peu partout sur les bords des routes et des avenues. Cyberpunk 2077 sera disponible le 19 novembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC (le jeu tournera aussi sur Series X et PS5, mais sans aucun ajout tirant parti de la puissance de ces consoles).