TikTok demande de l’aide à Facebook et Instagram pour contrer l’interdiction

Vanessa Pappas, la patronne par intérim de TikTok, invite ses concurrents Facebook et Instagram à lui donner un coup de pouce concernant l’interdiction de TikTok aux États-Unis.

Vanessa Pappas a réagi à un tweet d’Adam Mosseri, le patron d’Instagram. « Je l’ai déjà dit, mais une interdiction de TikTok aux États-Unis serait très mauvaise pour Instagram, Facebook et Internet en général », a commenté le dirigeant. Ce à quoi Vanessa Pappas répond : « Nous sommes d’accord pour dire que ce type d’interdiction serait mauvais pour l’industrie. Nous invitons Facebook et Instagram à se joindre publiquement à notre contestation et à soutenir notre action en justice. C’est le moment de mettre de côté notre concurrence et de nous concentrer sur des principes fondamentaux tels que la liberté d’expression et le respect des procédures légales ». Adam Mosseri ne lui a pas répondu (du moins pas publiquement).

