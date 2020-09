Le OnePlus Nord N10 5G est en préparation, avec le Snapdragon 690

OnePlus a déjà présenté le OnePlus Nord, un smartphone milieu de gamme avec le Snapdragon 765G. La marque préparerait maintenant le OnePlus Nord N10 5G, une variante équipée de la puce Snapdragon 690.

Le smartphone est annoncé pour avoir un écran de 6,49 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le processeur Snapdragon 690, le support de la 5G, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Ce serait du moins le cas pour le premier modèle, suggérant qu’il y aura des variantes avec davantage de RAM et d’espace de stockage. Pour la photo, quatre capteurs sont attendus au dos : un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur grand-angle de 8 mégapixels et deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels chacun.

Ce OnePlus Nord N10 5G pourrait être réservé aux États-Unis, mais cela reste à confirmer. Il faut savoir que le OnePlus Nord n’est pas disponible sur place et OnePlus avait promis l’arrivée d’une variante spécifique pour plus tard. C’est là qu’intervient le OnePlus Nord N10 5G. En France et dans d’autres pays, nous avons déjà le OnePlus Nord qui débute à 399 euros. À voir si le OnePlus Nord N10 5G verra aussi le jour chez nous.

Selon Android Central, le OnePlus Nord N10 5G sera lancé après l’annonce du OnePlus 8T. Celui-ci étant attendu pour la fin septembre ou début octobre, on peut plancher sur une présentation du OnePlus Nord N10 5G pour le courant de l’automne. Son prix serait inférieur à 400 dollars.