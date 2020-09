PowerShot ZOOM : Canon dévoile une longue-vue électronique… de poche

Hybride entre la jumelle 2.0 et l’APN avec super-zoom intégré, le PowerShot ZOOM est la dernière nouveauté – intrigante – de Canon. Cet appareil ultra compact dispose pourtant d’une optique 100mm à 400mm à ouvertures f/5,6 à f/6,3. Le trailer de présentation montre principalement un usage en mode jumelle ou longue vue, idéal pour suivre les compétitions sportives, mater la voisine , ou même regarder la lune de plus près, mais à l’intérieur, on trouve tout de même un capteur CMOS 1/3 pouce de 12,1 mégapixels stabilisé capable de prendre des photos en rafale (10 images/seconde) ou d’enregistrer en Full-HD, et ce y compris dans des conditions de luminosité assez variables (ISO entre 100 et 3200). On pourra aussi contrôler l’appareil via son smartphone. Seul hic, le PowerShoot ZOOM sera uniquement proposé à la vente au Japon pour 250 dollars environ. On croise les doigts pour que Canon n’oublie pas le reste du monde.