Sony dévoile le Xperia 5 II : écran 120 Hz, Snapdragon 865… et un port Jack !

Sony dévoile le Xperia 5 II, et l’on ne doute pas un seul instant que cette annonce sera largement moins suivie que celle de la PS5. Ce nouveau smartphone haut de gamme et plus compact que son prédécesseur Xperia 5 propose un écran OLED 6,1 pouces en 21:9 (avec verre de protection Gorilla 6), capable d’afficher à la définition FHD+, compatible HDR, et surtout avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui devrait garantir une grande fluidité à l’interface et aux jeux. La dalle elle-même fonctionne à la fréquence de 240 Hz pour la seule reconnaissance tactile (temps de réaction extrêmement court). Le processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 go de RAM devrait assurer les besoins en puissance, sans compter que l’appareil autorise une foultitude de paramétrages très orientés « gaming » (choix du taux de rafraichissement, réduction du Motion Blur, possibilité de jouer sur secteur sans toucher à la batterie, etc.).

La capacité de stockage est de 128 ou 256 Go selon les modèles, sans oublier le port SD Card (jusqu’à To). Le bloc photo contient trois capteurs, un capteur principal 12 MPx et 24 mm à f/1,7, un ultra grand-angle 12 MPx (124 degrés) 16 mm à f/2,2) et enfin un téléobjectif 12 MPx 70 mm à f/2,4. Le capteur photo frontal (situé dans la bordure du haut) est un 8 MPx à f/2,0 (pas de ToF en revanche).

L’Xperia 5 II a droit à une batterie 4000 mAh (18W) à charge rapide (de 0 à 50% de capacité en 30 minutes de charge), mais la recharge sans fil n’est pas proposée. Et pour clore le chapitre technique, notons avec satisfaction que l’appareil est équipé d’un port Jack 3.5mm ! Le Xperia 5 II sera commercialisé en Europe dans le courant de l’automne au tarif de de base de 899 euros (trois coloris seront disponibles : noir, bleu et gris).