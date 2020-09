Nintendo arrête la production de 3DS

Les ventes ne suivaient plus depuis le lancement en fanfare de la Switch Lite : sans surprise aucune, Nintendo vient d’annoncer l’arrêt immédiat de la production de toutes les consoles portables de la famille 3DS. Le support des serveurs est cependant maintenu et tous les jeux restent disponibles dans l’eShop. La Nintendo 3DS a connu un immense succès depuis son lancement en 2011, et de nombreuses variations du modèle original ont été lancées sur le marché, soit la Nintendo 3DS XL (2012), la Nintendo 2DS (2013), la New Nintendo 3DS/3DS XL (2015), et enfin, la New Nintendo 2DS XL (2017). Au total, Nintendo a écoulé 75,87 millions de consoles 3DS, ce qui reste loin des scores de la Game Boy (118 ,6 millions d’exemplaires écoulés) ou de la Nintendo DS (154 millions). Le jeu le plus vendu sur 3DS est Mario Kart (18,7 millions d’exemplaires), suivi par Pokémon X / Y (16,45 millions).